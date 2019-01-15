Названы самые высокооплачиваемые вакансии Карелии

Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили рейтинг самых высокооплачиваемых (до 300 тысяч рублей) вакансий, размещенных на hh.ru работодателями из Карелии в 2018 году.

Самой финансово привлекательной вакансией года стала позиция регионального представителя в сфере торговли продуктами питания с зарплатой до 300 тысяч рублей.

Также в числе самых высокооплачиваемых – должности руководителей карьеров и зубных врачей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".