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Новости. Общество
23:30, 12 Апреля 2019
фото: © Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Названы семь мифов о сексе, в которые верят взрослые

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Современное общество высокоразвито, но имеет плохое половое воспитание. Ученые провели анализ и назвали семь мифов, в которые продолжают верить взрослые люди.

Миф первый
При потере девственности у многих женщин появляются кровянистые выделения, но процесс не является обязательным для всех дам. Обычно плева рвется, но в некоторых случаях растягивается, поэтому кровотечение не начинается.

Миф второй
Взрослые считают, что секс должен быть таким же ярким, как в порно. В реальной жизни половой контакт может быть неидеальным и даже неловким. Многие, к примеру, теряют возбуждение в процессе надевания презерватива.

Миф третий
Люди принимают мастурбацию за измену. На самом деле самоудовлетворение не имеет ничего общего с предательством.

Миф четвертый
Считается, что презерватив позволяет продлить половой контакт за счет снижения чувствительности. Многие исследования давно опровергли данную гипотезу.

Миф пятый
Говорят, что секс с любимым человеком выводит на новый уровень чувств. На самом деле душевная близость не может гарантировать партнерам супер-оргазм, поскольку на достижение пика удовлетворения и полного понимания возлюбленного иногда уходят годы.

Миф шестой
Некоторые пары используют для предохранения от нежелательной беременности прерванный половой акт. Метод нельзя назвать эффективным, поскольку даже самый опытный мужчина может допустить ошибку.

Миф седьмой
С незапамятных времен женщины определяли размер пениса по размеру рук и ног мужчин. К сожалению, ученые не смогли доказать наличие этой связи.

Источник "Актуальные новости".

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