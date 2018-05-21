Названы шесть качеств, которые помогают добиться успеха в жизни

Исследователи Университетского колледжа Лондона рассказали о шести чертах характера, которые помогут добиться успехов в карьере и жизни.

Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на Би-би-си.

Одной из таких черт учёные назвали добросовестность. По мнению экспертов, это свойство характера важно для успешного стратегического планирования. Следующей особенностью специалисты отметили приспособляемость. Людям с этим качеством гораздо проще справляться со стрессом.

Также исследователи сообщили о важности любопытства, поскольку врождённый интерес ко всему имеет множество преимуществ. Учёные считают, что умение принять неопределённость также поможет в достижении успеха.

И, наконец, эксперты подчеркнули важность смелости, которая позволяет справиться со сложными ситуациями, и духа соперничества, который служит мощной мотивацией.