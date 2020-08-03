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Названы сценарии, при которых Ефремова могут оправдать

Новости. Общество
21:30, 03 Августа 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях, считает адвокат Борис Локшин.

По его словам, для того, чтобы воплотить эти сценарии в жизнь, потребуется "надлежащее мастерство", пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на "360".
 
"Первый – что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше", – рассказал Локшин.

 Адвокат считает, что в этом случае будет необходимо провести экспертизу транспортного средства, которым управлял актер. В случае обнаружения неисправности шланга, ДТП могут связать с технической неисправностью машины.
 
Локшин отмечает, что второй правдоподобный вариант – другой водитель. Согласно этому сценарию, Ефремов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мог вызвать водителя по найму или кого-то постороннего и попросить довезти его до нужного места.
 
"После ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное", – предположил адвокат.

По мнению Локшина, при более детальном изучении обстоятельств аварии "можно вытянуть что-то еще".
 
 
Как ранее заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, у него есть "козырь" для оправдания его подзащитного.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.
 
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2020-08-03 21:42:34
Никаких оправданий пьянице-убийце.
тетка
2020-08-03 21:34:50
А адвокатов за ложь привлекают к ответственности?
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