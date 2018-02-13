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Новости. Экономика
12:25, 13 Февраля 2018

Названы товары, которые больше других подорожали в Карелии в 2017 году

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Непродовольственные товары в Карелии 2017 году подорожали на 2,9% по сравнению с 2016 годом.

Больше всего подорожали сигареты с фильтром зарубежных торговых марок (11,5%), еженедельная газета в розницу (11,4%), доска обрезная (11,0%), бельё для новорождённых и детей ясельного возраста (10,8%), легковой автомобиль импортный подержанный (9,9%), костюм спортивный для взрослых (9,6%), крем для лица (9,1%), сапоги цельнорезиновые для детей (9,0%), мяч футбольный (8,7%), земля для растений (8,5%), фотоаппарат (8,4%), куртка мужская из натуральной кожи (на 8,2%), сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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кир
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