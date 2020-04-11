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Названы условия начисления пособий по безработице, потерявшим работу после 1 марта

Новости. Общество
14:01, 12 Апреля 2020
фото: pixabay
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Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления, согласно которому пособие по безработице будет начисляться автоматически в максимальном размере тем, кто потерял работу после 1 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Минтрудом подготовлен проект постановления, позволяющий назначать максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для всех граждан, которые обратились в органы занятости с 1 марта 2020 года, вне зависимости от их уровня дохода на предыдущем месте работы. Безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, в этот период будет назначаться повышенное пособие из расчета по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка", – говорится в сообщении.

Как оформить пособие и выплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2020-04-12 14:20:54
Все эти обещания помощи, причем на любой вкус - вранье! Малый бизнес говорит. Сделайте простой шаг, как , например в США, - перечислите деньги КАЖДОМУ жителю. И не надо будет ничего обещать, проекты, постановления издавать - бумагу и чернила сэкономите.
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