Названы условия начисления пособий по безработице, потерявшим работу после 1 марта

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления, согласно которому пособие по безработице будет начисляться автоматически в максимальном размере тем, кто потерял работу после 1 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Минтрудом подготовлен проект постановления, позволяющий назначать максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для всех граждан, которые обратились в органы занятости с 1 марта 2020 года, вне зависимости от их уровня дохода на предыдущем месте работы. Безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, в этот период будет назначаться повышенное пособие из расчета по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка", – говорится в сообщении. Как оформить пособие и выплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".