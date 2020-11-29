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29.11.2020 19:00

Названы условия, при которых работникам старше 65 лет в Карелии разрешается трудиться в эпидемию

Новости. Общество
11:47, 30 Ноября 2020
фото: Юрий Смитюк / ТАСС Подробнее на РБК:
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Сотрудники организаций в возрасте 65 лет и старше во время режима самоизоляции в Карелии могут ходить на работу, если работодатели изолируют их от остального трудового коллектива.

Это следует из распоряжения главы Карелии Артура Парфенчикова, устанавливающего ограничения для граждан старшего возраста.

Согласно документу, жители республики в возрасте 65 лет и старше должны находиться дома с 28 ноября по 12 декабря. Выходить на улицу они могут только, чтобы сходить в магазин, лечебное учреждение или на прогулку.  У работающих граждан этого возраста есть право взять больничный.

Вместе с тем, в распоряжении оговорены условия, при которых они могут продолжать ходить на работу.  Работодатели должны выполнить ряд требований.

Какие это требования, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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VladPTZ
2020-11-30 13:25:14
Так изолируют от коллектива, вручат благодарственную грамоту и отправят на пенсию.
sergo
2020-11-30 13:17:31
Всеми этими распоряжениями добьются только того, что работодателю проще будет отправить всех кто старше 65-ти, на пенсию.
zanoza
2020-11-30 13:20:23
sergo, можно на больничный отправить.
sergo
2020-11-30 13:43:03
zanoza, можно.
Но если сотрудник работает, значит он выполняет какие то обязанности. Если его отправить на больничный, значит он не будет выполнять эти обязанности.
Т.е. проще его сразу уволить, и взять на его место сотрудника помоложе.
Большинство 65+ это прекрасно понмают, поэтому всячески отказываются от больничного.
zanoza
2020-11-30 14:11:44
sergo, ну да, только если сотрудник помоложе сможет выполнить эти обязанности. Не зря же работодатель пенсионера держит, видимо есть за что. А сотрудника помоложе можно и на время больничного принять, ТК не возбраняется принимать в таких случаях по временному договору.
David
2020-11-30 12:51:57
Пойду нашью себе желтую звезду...
Горожанин
2020-11-30 12:10:10
Ключевое слово - "ходить", ибо в транспорт не пустят.
Гость
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