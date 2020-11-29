Названы условия, при которых работникам старше 65 лет в Карелии разрешается трудиться в эпидемию

Сотрудники организаций в возрасте 65 лет и старше во время режима самоизоляции в Карелии могут ходить на работу, если работодатели изолируют их от остального трудового коллектива.

Это следует из распоряжения главы Карелии Артура Парфенчикова, устанавливающего ограничения для граждан старшего возраста.

Согласно документу, жители республики в возрасте 65 лет и старше должны находиться дома с 28 ноября по 12 декабря. Выходить на улицу они могут только, чтобы сходить в магазин, лечебное учреждение или на прогулку. У работающих граждан этого возраста есть право взять больничный. Вместе с тем, в распоряжении оговорены условия, при которых они могут продолжать ходить на работу. Работодатели должны выполнить ряд требований. Какие это требования, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".