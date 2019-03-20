Названы условия работы первого в Карелии технопарка для предприятий ГПК

Первый в Карелии технопарк для предприятий горнопромышленного комплекса, который построят в Петрозаводске, займется централизованными поставками сырья и продажи продукции резидентов.

Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов. По его словам, фирмы, которые станут резидентами технопарка, смогут на льготных условиях арендовать производственные площади вместе с оборудованием или установить там собственное оборудование.

Кроме того, резиденты при желании, смогут воспользоваться услугами управляющей компании технопарка по централизованным поставкам сырья и сбыта продукции, пишут "Вести Карелии".

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