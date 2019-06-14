Названы условия запрета перепродажи права аренды земельных участков в Карелии

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии отказывает арендаторам земельных участков перепродавать право аренды, если они не предоставят достаточных обоснований для сделки.

Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по экономической политике заместитель министра Маргарита Логинова. По ее словам, чтобы оформить договор о переуступке права аренды, арендаторы должны обратиться за согласованием в министерство, пишут "Вести Карелии".

"На сегодняшний день в министерстве принята практика о том, что без обоснования переход права не согласовывается. Если я два месяца назад приобрел с аукциона этот земельный участок и через два месяца решил передать права аренды, такого не будет", - пояснила Логинова.

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