Названы "увлекательные" изменения в теле во время секса

Эксперты провели исследование и узнали, какие изменениях в теле происходят у людей во время секса.

Так, оказывается при занятии любовью расширяются зрачки. Они могут доходить до 8 мм. При этом эксперты отметили, что секс может вызвать временную потерю зрения. Чаще с этим сталкиваются именно мужчины, так как они иногда задерживают дыхание в преддверии оргазма, пытаясь задержать его, пишет "ФедералПресс".

Специалисты уточнили, что наступление оргазма улучшает обоняние, что помогает запомнить запах феромонов партнера. А вот процесс, который вызывает возбуждение в области половых органов, может вызвать воспаление слизистой оболочки носа, вызывать его заложенность или приступ чихания.

Напряжение мышц, в свою очередь, может привести к скручиванию пальцев ног у женщин. А мужчины напрягают больше мышцы в области ягодиц и таза. Это приводит к внезапным судорогам.

во время секса может произойти "кожный оргазм", также известный как frissons. В его случаи мурашки по коже сочетаются с эйфорией и выбросом дофамина