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Новости. Общество
08:20, 20 Февраля 2019

"Не больше двух смертей и десяти вызовов скорой помощи в месяц"

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Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова попросила прокурора республики Карена Габриеляна проверить новые критерии оценки работы врачей.

Депутат Законодательного Собрания Карелии Эмилия Слабунова попросила прокурора республики Карена Габриеляна проверить новые критерии оценки работы врачей, которые региональный Минздрав установил с 14 января 2019 года.

"Не больше двух смертей и десяти вызовов скорой помощи в месяц" - именно такие критерии эффективности работы участковых терапевтов, врачей общей практики и заведующих отделениями установил Минздрав Карелии с января этого года, - рассказала Эмилия Слабунова. - Кто нормативы не выполняет, тому урезают стимулирующую надбавку. Было бы смешно, учитывая "огромный" размер зарплат врачей вместе с этой надбавкой, если бы не было так грустно.

Мало того, что показатели отличаются от установленных федеральным Минздравом, так они еще и не учитывают множество объективных факторов: уровень жизни и платежеспособности пациентов, которые зачастую не могут приобрести необходимые лекарства, социально-демографические различия участков и многое другое.

К чему все это может привести, понятно: дозвониться до "скорой" и сейчас сложно, а будет просто невозможно. Боюсь представить, что нужно будет делать с умершими сверх норматива".

Эмилия Слабунова попросила прокурора республики проверить законность таких показателей, в том числе на коррупциогенность.

"Если признает их законными, то нас, видимо, ждут штрафы учителям за плохие оценки, продавцам за непроданный товар в магазине. А надо просто увольнять за профнепригодность тех управленцев, кто ищет такие способы решения жизненно важных проблем".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2019-02-20 10:38:09
Было бы странно, если бы в до дна бюрократической стране оставили без нормировки количество покойников. "Боюсь представить, что нужно будет делать с умершими сверх норматива", сказала Слабунова. Подскажу чинушам вариант, описанный Салтыковым в "Пошехонской старине" - подбрасывать лишних жмуриков на соседние участки...
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