"Не хотелось бы со всей страны собирать людей": кадровый голод одолевает "Петрозаводскмаш"

Петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" - завод "Петрозаводскмаш" - испытывает постоянную нехватку специалистов, но рассчитывает на местные кадры, а не на "привозные".

Об этом сообщил сегодня во время визита на предприятие генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов. Он принял участие в заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

«Нам из других мест, честно скажу, людей возить не очень хочется. Потому что, если мы не сможем их вырастить здесь, это так или иначе будут временные кадры. Кто-то останется, кто-то не останется. Нам уже однажды приходилось со всей страны собирать людей, когда мы только-только запускали здесь атомное производство. Но повторения, сказать откровенно, не хотелось бы. Поэтому, конечно, мы заинтересованы, чтобы здесь кадры растились, чтобы для них это было родное предприятие, чтобы они могли все делать…, - сказал Никипелов.

Сколько рабочих мест пустует на "Петрозаводсмаше" и других машиностроительных предприятиях республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".