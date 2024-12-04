«Не хотим ковры»: жители дома в Петрозаводске возмущены действиями управляющей компании

Жительница Петрозаводска обвинила управляющую компанию в игнорировании жильцов.

В Петрозаводске разгорается новый конфликт между жильцами и управляющей компанией. Жительница дома № 38а по Лососинскому шоссе обвинила УК «ОнегоСтройСервис» в игнорировании результатов голосования.

Как она рассказала в паблике «Петрозаводск Live», управляющая компания проводила голосование по вопросу размещения ковров в холле. Сама жительница проголосовала против и ждала итогов голосования на следующем собрании, но его не провели.

«Каково было моё удивление, когда в квитанции я увидела пункт „размещение ковров“», — поделилась она. — «ОнегоСтройСервис, это вообще как так? А где результаты голосования? Где собрание? На каком основании я должна сдавать деньги на ковры, которые лично мне не нужны? Кто хочет эти ковры, пусть их за свой счёт и размещает. Почему весь дом должен страдать из-за них?»