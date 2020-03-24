Большинство участников встречи в Общественной палате Карелии отказалось обсуждать перенос памятника бойцу истребительного батальона в парке "Каменный бор" в Петрозаводске.

Общественная палата Карелии попыталась 25 марта устроить обсуждение возможных мест для переноса памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который оказался разрушен строителями детского сада в районе парка "Каменный бор" в Петрозаводске. Однако собравшиеся на встречу защитники парка выступили против этого обсуждения, подчеркнув, что памятник должен быть восстановлен на прежнем месте – месте гибели советского бойца, защищавшего город осенью 1941 года.

Как считает известная в карельской столице общественница Юлия Свинцова, при сносе кенотафа Якову Степанову был нарушен федеральный закон об увековечении памяти погибших в Великой Отечественной войне от 1995 года.

"В статье 5-й этого закона сказано, что к памятникам Великой Отечественной войны относятся скульптурные, архитектурные и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны, так что памятник, который был установлен, – это памятник по федеральному закону, и не надо спорить, памятник это или памятное место, – отметила Юлия Свинцова. – В законе говорится о сохранении, поддержании и реставрации памятников. Здесь нет и близко слов о сносе или переносе! Памятники, которые установлены, не должны ни сноситься, ни переноситься!".



Юлия Свинцова. Фото: Валерий Поташов

Когда председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова попробовала перейти к дискуссии о возможных площадках для размещения памятника, подавляющее большинство участников встречи достало плакаты с призывом "Не нужно переписывать историю Яши Степанова!". Кулаковой не оставалось ничего другого, как пообещать собравшимся донести их мнение до республиканских и городских властей. Однако председатель Общественной палаты Карелии заявила, что она передаст властям все точки зрения, в том числе и тех, кто предложил перенести памятник.

На встрече в Общественной палате были также представлены пять эскизов нового памятника Якову Степанову. Два из них предложили петрозаводский скульптор Александр Ким и архитектор Александр Савельев, а еще три – обычные горожане: Любовь Нифантьева, Анастасия Барбашина и Дарья Каликина, которая принципиально высказалась за то, чтобы новый памятник был установлен на месте разрушенного.

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк "Каменный бор", однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.