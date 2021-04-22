Не пожелавший вставать на путь исправления житель Карелии отправится в колонию

Лахденпохский районный суд заменил местному жителю исправительные работы на лишение свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее 52-летний мужчина был осужден районным судом на 3 месяца исправительных работ с удержанием части заработка в пользу государства.

При постановке на учет мужчина получил предписание для трудоустройства и уведомление о явке в инспекцию, но ни в организацию для трудоустройства, ни в инспекцию он не явился.

После профилактической беседы осужденный устроился в одну из управляющих организаций города, при этом за 2 недели прогулял 5 дней. На регистрацию мужчина также регулярно не являлся, зато его охарактеризовали по месту жительства как нарушителя и пьяницу. В итоге из трех месяцев исправительных работ мужчина отработал чуть меньше двух недель.

В суде осужденный признал факты нарушений, но причину объяснить внятно не сумел. Суд посчитал, что мужчина не встал на путь исправления. Теперь ему предстоит исправляться в колонии-поселении.

Постановление суда вступило в законную силу.