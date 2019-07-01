Не пропустите "гвоздь" этого лета

Фестиваль кузнечного ремесла "Гвоздь" пройдет на острове Кижи 5-7 июля.

В течение трёх дней лучшие кузнецы Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга будут демонстрировать свои умения, рассказывать об истории кузнечного ремесла в России, раскрывать тонкости своей профессии. Гости фестиваля смогут научиться азам кузнечного ремесла на мастер-классе.

Фестиваль кузнечного ремесла — своеобразный "гвоздь" праздничного календаря музея "Кижи", одно из самых ярких событий летнего сезона. В этот день гостям острова секреты своего мастерства открывают кузнецы из разных регионов России, а также мастера, специализирующиеся на других традиционных мужских ремёслах (гончарное, кожевенное, плотницкое дело, плетение из лозы и другие). Кузнечное ремесло у всех народов считалось волшебным, магическим. Гостям фестиваля предоставляется возможность не только прикоснуться к таинству превращения металла во вполне реальные, практичные вещи, но и самому пройти краткий курс обучения древнему занятию.

В 2014 году проект "Фестиваль кузнечного ремесла „Гвоздь“ стал победителем XI грантового конкурса музейных проектов „Меняющийся музей в меняющемся мире“ Благотворительного фонда В. Потанина в номинации „Музей и технологии туризма“. С 2015 года Фестиваль "Гвоздь" проводится на острове Кижи ежегодно.

Несколько сотен гвоздей, выкованных участниками и гостями ежегодного фестиваля, использовались в ходе реставрации Преображенской церкви и других памятников деревянного зодчества на острове Кижи.

Как известно, о церкви Преображения Господня на острове Кижи говорят, что она построена без единого гвоздя. И действительно, технология изготовления сруба не предполагает использования гвоздей. Зато они нужны для крепления декоративных элементов и лемеха — осиновой "черепицы" на главках и бочках храма. Изначально для этого использовались деревянные нагели, а позднее гвозди — сперва кованные, а впоследствии — штампованные. В среднем, лемех заменяли каждый тридцать лет, не только из-за его "износа", но и потому, что поколению плотников хотелось приложить руку к поновлению Преображенской церкви.

В этом году гости фестиваля также смогут поучаствовать в кузнечных мастер-классах, выковать свой собственный гвоздь и получить сертификат. Добро пожаловать на остров Кижи!