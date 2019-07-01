Подписаться
Новости. Культура
15:12, 01 Июля 2019
фото: Игорь Георгиевский

Не пропустите "гвоздь" этого лета

Загрузка...

Фестиваль кузнечного ремесла "Гвоздь" пройдет на острове Кижи 5-7 июля.

В течение трёх дней лучшие кузнецы Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга будут демонстрировать свои умения, рассказывать об истории кузнечного ремесла в России, раскрывать тонкости своей профессии. Гости фестиваля смогут научиться азам кузнечного ремесла на мастер-классе.

Фестиваль кузнечного ремесла — своеобразный "гвоздь" праздничного календаря музея "Кижи", одно из самых ярких событий летнего сезона. В этот день гостям острова секреты своего мастерства открывают кузнецы из разных регионов России, а также мастера, специализирующиеся на других традиционных мужских ремёслах (гончарное, кожевенное, плотницкое дело, плетение из лозы и другие). Кузнечное ремесло у всех народов считалось волшебным, магическим. Гостям фестиваля предоставляется возможность не только прикоснуться к таинству превращения металла во вполне реальные, практичные вещи, но и самому пройти краткий курс обучения древнему занятию.

В 2014 году проект "Фестиваль кузнечного ремесла „Гвоздь“ стал победителем XI грантового конкурса музейных проектов „Меняющийся музей в меняющемся мире“ Благотворительного фонда В. Потанина в номинации „Музей и технологии туризма“. С 2015 года Фестиваль "Гвоздь" проводится на острове Кижи ежегодно.

Несколько сотен гвоздей, выкованных участниками и гостями ежегодного фестиваля, использовались в ходе реставрации Преображенской церкви и других памятников деревянного зодчества на острове Кижи.

Как известно, о церкви Преображения Господня на острове Кижи говорят, что она построена без единого гвоздя. И действительно, технология изготовления сруба не предполагает использования гвоздей. Зато они нужны для крепления декоративных элементов и лемеха — осиновой "черепицы" на главках и бочках храма. Изначально для этого использовались деревянные нагели, а позднее гвозди — сперва кованные, а впоследствии — штампованные. В среднем, лемех заменяли каждый тридцать лет, не только из-за его "износа", но и потому, что поколению плотников хотелось приложить руку к поновлению Преображенской церкви.

В этом году гости фестиваля также смогут поучаствовать в кузнечных мастер-классах, выковать свой собственный гвоздь и получить сертификат. Добро пожаловать на остров Кижи!

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда

Аналитика

Сегодня 15:12
Обществоведение
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
Известный богослов рассказал в Карелии, что он думает о религиозности российского общества, о последнем ролике Шнура и певице Мадонне.
Ухудшать положение ветеранов труда не позволяет федеральный закон
Сегодня 13:43
Сергей Пирожников: "Это самый важный проект в моей жизни" 2
Сегодня 11:38
Экономить будут на бедных 33
28.06.2019 13:51
"Если о нас не вспоминают – значит, мы хорошо работаем" 1
28.06.2019 12:12
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2019 08:53
Частная жизнь
"Это - моё"
История старшего мастера "Техрента" Александра Мыскина о том, как он осуществил свою детскую мечту.
"Предприниматель будет сидеть" 9
26.06.2019 15:40
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
Сегодня 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»