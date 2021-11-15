«Не вызывать беспокойства у людей»: глава Карелии объяснил, как докладывать о приватизации

Глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства высказал претензии к докладу министра имущественных и земельных отношений из-за того, что он может вызвать неверную интерпретацию среди населения.

«Сейчас пойдет интерпретация, что мы с вами котельную продаем в Пиндушах, водопровод в Пудоже. Надо четко обозначить, что это здание старой недействующей котельной. Вы так и должны говорить в докладе. Не котельную мы продаем… То же самое по Пудожу. Предлагаем земельные участки, где ранее были расположены коммунальные сети, которые сейчас не используются, не действуют и не планируются к использованию… Надо четко обозначать, чтобы не вызвать дополнительного беспокойства у людей», — сказал губернатор.

Вопросы о продаже имущества поднимались при обсуждении проектов изменений в программах приватизации государственного имущества Республики Карелия и муниципального имущества Петрозаводска на 2022 год.

Об этом читайте в статье «Приватизация без интерпретации».