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«Не вызывать беспокойства у людей»: глава Карелии объяснил, как докладывать о приватизации

Новости. Общество
09:10, 29 Ноября 2021
фото: © pixabay

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Глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства высказал претензии к докладу министра имущественных и земельных отношений из-за того, что он может вызвать неверную интерпретацию среди населения.

«Сейчас пойдет интерпретация, что мы с вами котельную продаем в Пиндушах, водопровод в Пудоже. Надо четко обозначить, что это здание старой недействующей котельной. Вы так и должны говорить в докладе. Не котельную мы продаем… То же самое по Пудожу. Предлагаем земельные участки, где ранее были расположены коммунальные сети, которые сейчас не используются, не действуют и не планируются к использованию… Надо четко обозначать, чтобы не вызвать дополнительного беспокойства у людей», — сказал губернатор.

Вопросы о продаже имущества поднимались при обсуждении проектов изменений в программах приватизации государственного имущества Республики Карелия и муниципального имущества Петрозаводска на 2022 год.

Об этом читайте в статье «Приватизация без интерпретации».

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Комментарии

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Hовый
2021-11-29 10:46:37
Подход - доклад - фиксация. Неужели так сложно усвоить
Полезный
2021-11-29 09:30:32
Отчитал как мальчишку :)
Grek
2021-11-29 10:17:32
Полезный, а мог бы и уволить .
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