Реклама

Не заплативший штраф в 10 тысяч рублей житель Петрозаводска сел на скамью подсудимых

Новости. Криминал
13:18, 13 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Владимир Астапкович

Новости партнеров

Суд заменил петрозаводчанину уголовное дело на штраф, но должник не воспользовался случаем избежать скамьи подсудимых, сообщили в УФССП Карелии.

В начале марта 2021 года мировой судья в Петрозаводске прекратил уголовное дело в отношении местного жителя за приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем. Уголовное дело было заменено на штраф в размере 10 тысяч рублей.

Пристав вручил фигуранту постановление о штрафе и предупредил о возможных последствиях его неуплаты. Тот пообещал все вовремя оплатить и проинформировать пристава об оплате.

К середине мая сведений об оплате штрафа так и не поступило. Как должник объяснил на суде, он не нашел работы и испытывал материальные трудности. Суд, тем не менее, после запроса пристава отменил штраф и возобновил уголовное дело.

Материалы дела были направлены в Следком Карелии. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
комба
2021-10-13 13:28:16
Сынок врача или его дружбан?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)
06.10.2021, 13:26
Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Карелии

Аналитика

12.10.2021 15:25
Политкухня
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 15
Экс-спикера Петрозаводского горсовета Геннадия Боднарчука судят за то, что он ездил на съезды «Единой России» в люксовом вагоне за бюджетный счет.
Ресторан — дело серьезное 9
12.10.2021 13:56
Полемика в парламенте Карелии не нужна 14
12.10.2021 12:11
«Мы у каждого спросим национальность» 12
11.10.2021 12:49
Избавиться от варикоза без боли и следа
08.10.2021 17:05
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»