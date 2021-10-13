Не заплативший штраф в 10 тысяч рублей житель Петрозаводска сел на скамью подсудимых

Суд заменил петрозаводчанину уголовное дело на штраф, но должник не воспользовался случаем избежать скамьи подсудимых, сообщили в УФССП Карелии.

В начале марта 2021 года мировой судья в Петрозаводске прекратил уголовное дело в отношении местного жителя за приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем. Уголовное дело было заменено на штраф в размере 10 тысяч рублей.

Пристав вручил фигуранту постановление о штрафе и предупредил о возможных последствиях его неуплаты. Тот пообещал все вовремя оплатить и проинформировать пристава об оплате.

К середине мая сведений об оплате штрафа так и не поступило. Как должник объяснил на суде, он не нашел работы и испытывал материальные трудности. Суд, тем не менее, после запроса пристава отменил штраф и возобновил уголовное дело.

Материалы дела были направлены в Следком Карелии. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.