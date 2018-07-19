Неадекватный петрозаводчанин жестоко расправился со своим пожилым отцом

В Петрозаводске пожилой мужчина пытался спастись от своего неадекватного сына, но тот догнал его на улице и добил, сообщили в Следкоме Карелии.

Днем 29 января 34-летний житель Петрозаводска, находясь дома, повел себя неадекватно и напал на своего отца с двумя ножами.

В ходе нападения пожилой мужчина, пытаясь спастись, выбежал из квартиры на улицу, но сын его догнал и нанес множественные колото-резаные ранения, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и не может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В этой связи уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.