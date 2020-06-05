Небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в субботу в Карелии

О погоде на 6 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +20.
В Карелии ночью также будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие кратковременные дожди.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем – порывистый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Днем потеплеет до +22 градусов.
Комментарии