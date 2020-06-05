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Небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в субботу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 05 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 6 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +20.

В Карелии ночью также будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Днем потеплеет до +22 градусов.

 

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