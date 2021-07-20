Небольшие дожди придут в Карелию в пятницу

О погоде на четверг, 22 июля, рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в четверг на территории республики будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый сильный.
Температура воздуха ночью составит +6, +11°С, днем потеплеет +15, +20°С.
В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь.
Ветер западный умеренный, днем порывистый.
Столбик термометра ночью остановится на отметке +9, +11°. Днем воздух прогреется до +17, +19°С.
Атмосферное давление будет слабо падать.
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