Небольшие дожди придут в Карелию в пятницу

О погоде на четверг, 22 июля, рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в четверг на территории республики будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью составит +6, +11°С, днем потеплеет +15, +20°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь.

Ветер западный умеренный, днем порывистый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +9, +11°. Днем воздух прогреется до +17, +19°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.