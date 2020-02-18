Небольшие заморозки ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 20 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный умеренный, днем – переменный слабый.

Ночью будет -1, -3 градуса. Днем потеплеет до 0.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северный, северо-западный, на юге – юго-западный, западный умеренный. Днем – переменный слабый.

Температура воздуха ночью и днем задержится на показателях 0, -5 градусов. Днем в северных районах похолодает до -9. Возможны заморозки до -20 градусов.