Небольшой дождь и +19 ожидается в понедельник в Карелии

О погоде на 10 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 августа будет облачная погода. Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем порывистый.

Ночная температура составит +14, +16 градусов, днем потеплеет до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью и утром местами сильные, в отдельных районах грозы.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем порывистый.

Ночью похолодает до +11, +16, местами по западным районам +5,+10, днем воздух прогреется до +15, +20, на севере +11,+16 градусов.