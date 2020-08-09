Небольшой дождь и +19 ожидается в понедельник в Карелии

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О погоде на 10 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 августа будет облачная погода. Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем порывистый.

Ночная температура составит +14, +16 градусов, днем потеплеет до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью и утром местами сильные, в отдельных районах грозы.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем порывистый.

Ночью похолодает до +11, +16, местами по западным районам +5,+10, днем воздух прогреется до +15, +20, на севере +11,+16 градусов.

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Комментарии

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новый
2020-08-09 18:45:03
Да пофиг. Завтра так называемые известные карельские фотографы и блохеры будут выкладывать в интернетиках фоточки грибочков, а впечатлительные бабенки типа занозы будут ими восхищаться. :)
кир
2020-08-09 17:53:40
Смс прислали только что. С погодой полный .... и надо остерегаться. Кому верить?
Гость
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