Небольшой дождь и гололедица ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 21 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно. Временами возможен небольшой дождь.



Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночью и днем температура воздуха составит +1, +3 градуса.

В районах Карелии также будет облачно. Местами ожидается небольшой дождь, на севере и востоке республики – с мокрым снегом. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночью и днем будет -2, +3 градуса.