Небольшой дождь и гололедица ожидаются в четверг в Карелии

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О погоде на 21 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет облачно. Временами возможен небольшой дождь.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Ночью и днем температура воздуха составит +1, +3 градуса.
В районах Карелии также будет облачно. Местами ожидается небольшой дождь, на севере и востоке республики – с мокрым снегом. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Ночью и днем будет -2, +3 градуса.
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