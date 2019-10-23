Небольшой дождь ожидается в четверг в Карелии

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О погоде на 24 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью западный, юго-западный, днем – юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +3, +5 градуса, днем будет +7, +9.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, на севере с мокрым снегом. На дорогах гололедица.
Ветер ночью западный, юго-западный, днем – юго-западный. На севере – южный, юго-восточный умеренный.
Ночью похолодает до +1, +6 градусов, на севере до -3. Днем потеплеет до +5, +10 градусов, на севере до +5.
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