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Небольшой дождь ожидается в Карелии в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 20 Августа 2022
фото: Наталья Соколова / Столица на Онего

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О погоде на 21 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 21 августа, в Карелии ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16°С, на востоке местами +7, +10°С, днем +19, +24°С, местами до +27°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет падать.

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