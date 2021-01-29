Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мишустину рассказали о новом карельском бренде – клубнике 8
Сегодня 14:28
В Кремле не собираются присоединять Донбасс к России 3
29.01.2021 20:40
Водитель легковушки, влетевшей в грузовик на трассе в Карелии, уснул за рулем
Сегодня 12:32
Молодой водитель устроил страшное ДТП с четырьмя пострадавшими под Петрозаводском 3
Сегодня 09:53
Врач рассказал, как отличить COVID от других ОРВИ
29.01.2021 23:30

Небольшой снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Карелии

Новости. Погода
17:00, 30 Января 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

О погоде в воскресенье, 31 января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха составит -4, -9°С в течение суток. Ночью по северным районам местами подморозит до -15°С.

В Петрозаводске также будет облачная погода. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -7, -9°С. Днем будет чуть теплее: -5, -7°С.

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»