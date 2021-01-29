Небольшой снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Карелии

О погоде в воскресенье, 31 января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха составит -4, -9°С в течение суток. Ночью по северным районам местами подморозит до -15°С.

В Петрозаводске также будет облачная погода. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -7, -9°С. Днем будет чуть теплее: -5, -7°С.

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.