Небольшой снег выпадет в субботу в Карелии

О погоде на 8 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -10, -12 градусов, днем будет -4, -6.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, на западе – умеренный снег. Днем в отдельных районах выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренны.

Ночью будет -7, -12 градусов, на севере подморозит до -18. Днем будет -2, -7 градусов.