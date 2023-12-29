Нечеловеческую остановку показали жители Лахденпохьи

Горожане разместили фото остановочного пункта напротив здания районной администрации.

Пользователь паблика «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» Ольга Никулина выложила изображение остановки на улице Советской.



«Вот так выглядит в Лахденпохья остановка напротив администрации района. Интересно, кто-нибудь из чиновников рискнул бы подняться на нее? Но зачем, если к их распоряжению есть служебные авто с водителем и топливом. Поэтому „наши“ люди (руководители, то бишь) на остановку общественного транспорта на своих двоих не поднимаются», — говорится в сообщении паблика.







Напомним, ранее мы сообщали о многочисленных отключениях света и тепла в указанном районе.