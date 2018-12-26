Нечестный петрозаводчанин бесплатно переобулся в магазине

Мужчина украл зимние кроссовки в одном из супермаркетов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из крупных городских супермаркетов. Он рассказал, что из торгового зала похищены зимние кроссовки.

Заявитель пояснил, что о краже они узнали от покупателя, который обнаружил в коробке с товаром чью-то поношенную обувь.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, ранее судимого 30-летнего горожанина. По версии следствия, он заменил товар в магазине на свои старые ботинки, после чего покинул магазин.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.