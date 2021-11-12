Недалеко до беды: жительница райцентра Карелии рассказала, как ее дочь каждый день выходит из школы в темноту

Жители Кеми жалуются на темноту в городе – на некоторых улицах не горит ни одного фонаря.

В паблике «Подслушано/Кемь» опубликован буквально крик души.

«Каждый день забираю дочь со школы №2, она учится во вторую смену. И если я не подъеду вовремя, то она будет стоять в полной темноте! Абсолютно в полной! Начиная от музыкальной школы и до самого вокзала, совсем освещения нет! Даже на крыльце самой школы! Уважаемая администрация школы и Кеми, убедительная просьба – примите меры! Иначе до беды не далеко», - написала женщина в соцсети.

Также в паблике города местные жители опубликовали фото улицы Кирова, проспекта Пролетарского, полностью погруженных во тьму.

«8 утра, ул.Кирова. Ни одного фонаря!» - написал автор фото в комментарии.

«Пролетарский проспект в 19.30 – тьма».