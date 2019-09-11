Недобросовестного подрядчика оштрафовали за некачественный ремонт дороги в Карелии

Предприниматель не выполнил работы общей стоимостью свыше 359,7 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Муниципальное образование "Сумпосадское сельское поселение" в 2017 году заключило с предпринимателем муниципальный контракт на выполнение ремонта проезжей части дорог.

В нарушение условий контракта подрядчик не выполнил работы общей стоимостью свыше 359,7 тысяч рублей и скрыл этот факт от приемной комиссии администрации поселения, вследствие чего невыполненные работы были приняты и оплачены.

Свою вину предприниматель признал полностью, загладил причиненный вред путем выполнения надлежащего ремонта дорог.

Суд освобождил обвиняемого от уголовной ответственности и назначенил ему судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.