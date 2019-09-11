13:56, 11 Сентября 2019
Недобросовестного подрядчика оштрафовали за некачественный ремонт дороги в Карелии
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Предприниматель не выполнил работы общей стоимостью свыше 359,7 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Муниципальное образование "Сумпосадское сельское поселение" в 2017 году заключило с предпринимателем муниципальный контракт на выполнение ремонта проезжей части дорог.
В нарушение условий контракта подрядчик не выполнил работы общей стоимостью свыше 359,7 тысяч рублей и скрыл этот факт от приемной комиссии администрации поселения, вследствие чего невыполненные работы были приняты и оплачены.
Свою вину предприниматель признал полностью, загладил причиненный вред путем выполнения надлежащего ремонта дорог.
Суд освобождил обвиняемого от уголовной ответственности и назначенил ему судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.
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