Недовольный работой светофоров петрозаводчанин дошел до Кремля

Мужчина просит российские власти помочь изменить работу светофоров на перекрестке в центре города.

Житель республиканской столицы Василий Калюта рассказал в одном из пабликов о своем обращении к властям государства с просьбой изменить режим работы светофоров.



«Необходимо увеличить интервал работы стрелки налево хотя бы на 6-7 секунд на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева. Если ехать со стороны Ленинградской, то, чтобы успеть проехать, необходимо очень активно стартовать и двигаться со скоростью более 60 километров в час, что многие и делают. Однако такие вынужденные действия явно не идут на пользу безопасности дорожного движения, а так же заставляют и меня нервничать при попытке успеть проехать по „зелёной волне“ светофоров. Надеюсь на Ваше участие в жизни нашей северной столицы», — написал петрозаводчанин.



Что ответили в Кремле горожанину, пока неизвестно.