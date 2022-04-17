Неисправная иномарка въехала в ограждение на кольце в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Нижнем Чапаевском кольце легковой автомобиль снес леерное ограждение.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», сегодня утром, 30 июня в 7.41, в Петрозаводске на Нижнем Чапаевском кольце автомобиль Mitsubishi Lancer попал в ДТП.

Камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру» и «Ситилинк» запечатлели момент происшествий, как иномарка, въезжая на кольцо, покинула проезжую часть и снесла ограждение.

Транспортное средство и леерное ограждение получили механические повреждения, уточняется на сайте.

Как рассказали в ГИБДД Петрозаводска, в ДТП никто не пострадал, водитель был трезв. Но машину с места ДТП пришлось эвакуировать, так как она не могла продолжать движение своим ходом. В ведомстве предположили, что в автомобиле заклинило руль.