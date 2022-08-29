Неизвестные дважды попытались поджечь разные квартиры в одном доме в Петрозаводске

Для жильцов одного из многоквартирных домов на Перевалке раннее воскресное утро выдалось неспокойным — неизвестные дважды пытались поджечь их квартиры.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Петрозаводска, неизвестные дважды пытались поджечь разные квартиры в одном и том же доме в Петрозаводске.

Первый раз сигнал поступил на пульт пожарной охраны в 3.58 ночи в воскресенье, 11 сентября. Кто-то поджог коврик перед одной из квартир 9-этажного дома. Огонь потушили сами жильцы.

Второй раз пожарные выехали по тому же адресу уже в 9.13 того же дня. На этот раз загорелся коврик и частично входная дверь уже в другую квартиру. В этом случае жильцы тоже успели сами погасить пламя.

Как уточнили в МЧС, сейчас по обоим случаям проводятся проверки.