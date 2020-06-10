Неизвестные едва не сожгли дом в Карелии

Пожар произошел ночью 11 июня в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 2.30 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома в д. Нижний Бесовец на ул. Нижней, 20. В 2.49 пожар ликвидирован.
Сгорела входная дверь на площади 1 кв м.
Предварительная причина – поджог.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее неизвестные сожгли детский велосипед и три автоколеса в подъезде одного из домов Петрозаводска.
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