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Неизвестные едва не сожгли дом в Карелии

Новости. Происшествия
10:30, 11 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Пожар произошел ночью 11 июня в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 2.30 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома в д. Нижний Бесовец на ул. Нижней, 20. В 2.49 пожар ликвидирован.

Сгорела входная дверь на площади 1 кв м.

Предварительная причина – поджог.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее неизвестные сожгли детский велосипед и три автоколеса в подъезде одного из домов Петрозаводска.

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