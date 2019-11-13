Неизвестные подожгли дом в Петрозаводске

Пожар произошел 12 ноября на улице Торнева, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 10.30 на ул. Торнева, 7 произошел пожар в жилом доме.



Повреждены комната и имущество в ней на общей площади 10 кв м.



Причина – поджог.

Виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее житель Карелии поджег кабель связи, чтобы все люди начали общаться вживую.