Неизвестные подожгли дом в Петрозаводске

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Пожар произошел 12 ноября на улице Торнева, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 10.30 на ул. Торнева, 7 произошел пожар в жилом доме.
Повреждены комната и имущество в ней на общей площади 10 кв м.
Причина – поджог.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее житель Карелии поджег кабель связи, чтобы все люди начали общаться вживую.
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