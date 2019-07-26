Житель Карелии поджег кабель связи, чтобы все люди начали общаться вживую

В Медвежьегорском районе мужчина оставил местных жителей без связи, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Медвежьегорскому району обратились представители организаций с заявлениями о повреждениях кабеля. Сначала кто-то механически повредил провод. Несколько дней спустя два отрезка оборудования были подожжены. Местные жители каждый раз лишались связи.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили обстоятельства происшествий, зарегистрированных в районе.

По версии следствия, один из жителей района намеренно повреждал провода. Мужчина дал оригинальное пояснение оперативникам. По его словам, он хотел, чтобы жители района общались вживую, минуя телекоммуникации.

По признакам составов преступлений возбуждены уголовные дела. Причиненный ущерб оценивается в десятки тысяч рублей.