Неизвестные подожгли дорогую иномарку в Петрозаводске

На Древлянке неизвестные подожгли Lexus, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший четверг, 21 ноября, в 18.44 на Лососинском шоссе, у дома №36, произошел пожар в автомобиле Lexus RX300В.

В результате огнем был поврежден кузов автомобиля на площади 0,5 кв.м. Причина: поджог. Виновный, ущерб устанавливаются.

Пожар ликвидирован населением подручными средствами.

Пожарная охрана не привлекалась.