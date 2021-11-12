Неизвестные пробили петардой стекло автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

В одним из районов города петарда пробила заднее стекло припаркованной во дворе машины.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео автомобиля с пробитым стеклом. Судя по всему, инцидент случился 1 января в одном из спальных районов города.

Автомобиль был припаркован во дворе. Заднее стекло машины оказалось пробито насквозь.

По словам автора видео — хозяина поврежденного автомобиля — проблема заключалась еще и в том, что сложно было дозвониться в оперативные службы, чтобы зафиксировать нарушение.

«Звоню 102 уже сутки! Тупо не берут трубку, представляете? Ладно у меня ничего уж страшного, а если кого-то убивают, насилуют», — написал мужчина вчера, 2 января.

Впоследствии он уточнил, что смог дозвониться в полицию.