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Неизвестные пробили петардой стекло автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 10:58

Неизвестные пробили петардой стекло автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:58, 03 Января 2022
фото: скриншот из видео

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В одним из районов города петарда пробила заднее стекло припаркованной во дворе машины.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео автомобиля с пробитым стеклом. Судя по всему, инцидент случился 1 января в одном из спальных районов города.

Автомобиль был припаркован во дворе. Заднее стекло машины оказалось пробито насквозь.

По словам автора видео — хозяина поврежденного автомобиля — проблема заключалась еще и в том, что сложно было дозвониться в оперативные службы, чтобы зафиксировать нарушение.

«Звоню 102 уже сутки! Тупо не берут трубку, представляете? Ладно у меня ничего уж страшного, а если кого-то убивают, насилуют», — написал мужчина вчера, 2 января.

Впоследствии он уточнил, что смог дозвониться в полицию.

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Комментарии

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кир
2022-01-03 11:38:28
Такое бывает, когда нет коллективного иммунитета. Это Россия, детка.©
Гость
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