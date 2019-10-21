Неизвестные сломали новую детскую площадку в Карелии

В Лахденпохья неизвестные почувствовали себя детьми и в результате сломали качели на детской площадке.

В паблике "Лахденпохья - Навсегда" опубликовано сообщение, что на недавно установленной детской площадке на улице Гагарина сломано крепление. Возможно обрушение балки и части конструкции.

Обслуживающую организацию просят принять к сведению и отремонтировать детям площадку.

"Уважаемые "дети в душЕ, а не по паспорту". Вы это сделали. Ваше желание вспомнить детство и покачаться на детской качели привело вот к такому результату", - написали авторы сообщения в группе города Лахденпохья.



источник фото https://vk.com/wall-15464921_126544



источник фото https://vk.com/wall-15464921_126544