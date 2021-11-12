Неизвестные убедили 35-летнего жителя Петрозаводска перевести им полмиллиона рублей

Жители Петрозаводска рассказали, как поверили телефонным мошенникам и лишились сбережений, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска обратился в полицию после того, как перевел на якобы «резервный, безопасный» счет более 500 тысяч рублей. С 35-летним мужчиной также связались сотрудники службы безопасности банка и убедили его обезопасить «находящиеся в опасности» деньги. Сняв деньги со всех карт, мужчина перевел их на неизвестные номера телефонов и лишь после этого догадался, что общался с мошенниками.

Также в полицию поступило заявление 41-летней жительницы города, ставшей жертвой злоумышленников. Женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о подозрительной активности на ее счете. Чтобы обезопасить его, петрозаводчанке якобы необходимо было взять кредит, на 790 тысяч рублей и перевести его на незнакомый счет. Женщина выполнила все требования неизвестного.

Наконец, на удочку аферистов попалась 55-летняя горожанка. Она успела перевести на незнакомые номера 205 тысяч рублей и после этого позвонила сыну, который убедил женщину немедленно обратиться в полицию.