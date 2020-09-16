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Неизвестные украли песок недалеко от городского кладбища в Карелии

Новости. Криминал
15:10, 17 Сентября 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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По материалам проверки возбуждено уголовное дело о краже госимущества в Пудожском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что с апреля 2020 года по настоящее время на земельном участке, расположенном вблизи старого городского кладбища в Пудоже, неизвестные украли песок в объеме не менее 171,6 куб м общей стоимостью более 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

За добычу полезных ископаемых без лицензии  предусмотрена административная ответственность, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей, либо уголовная ответственность.

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Комментарии

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Off
2020-09-17 15:19:31
Как то по россиийски..
Гость
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