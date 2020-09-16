Неизвестные украли песок недалеко от городского кладбища в Карелии

По материалам проверки возбуждено уголовное дело о краже госимущества в Пудожском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что с апреля 2020 года по настоящее время на земельном участке, расположенном вблизи старого городского кладбища в Пудоже, неизвестные украли песок в объеме не менее 171,6 куб м общей стоимостью более 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

За добычу полезных ископаемых без лицензии предусмотрена административная ответственность, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей, либо уголовная ответственность.