18:00, 27 Ноября 2018
Неизвестные вынесли из магазина в Петрозаводске шоколад на 4,5 тысячи и варежки
Новости по теме
Загрузка...
Тревожная кнопка сработала в магазине на Кукковке, когда неизвестные украли товар, сообщили в Росгвардии Карелии.
В минувшие сутки, 26 ноября в седьмом часу вечера сработала тревожная сигнализация, но поскольку работники магазина не сразу заметили, что товар похищен, у злоумышленников было время скрыться.
Группа задержания по прибытии установила приметы подозреваемых и зафиксировала ущерб. Предметом кражи стали дорогие шоколадные наборы на сумму более 4,5 тысячи рублей и женские варежки за 200 рублей.
В дежурную часть была передана информация для ориентировки на двух молодых людей. При осмотре территории обнаружена часть вынесенного товара. Вероятно, его или потеряли в спешке или сознательно "сбросили".
Полиция ведёт розыск.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.11.2018, 19:46
21.11.2018, 11:40
23.11.2018, 20:20
25.11.2018, 09:30
20.11.2018, 20:20
Аналитика
Сегодня 15:39
Политкухня
Из Федеральной целевой программы развития Карелии исключили реальные проекты, но оставили фантастические.
Сегодня 15:35
Сегодня 13:29
26.11.2018 10:46
23.11.2018 12:03
Чтиво
Сегодня 11:14
Частная жизнь
Дарья Гроссман, участница шоу "Голос" на Первом канале, в эксклюзивном интервью рассказала, как попала на конкурс, и о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым.
23.11.2018 13:09
22.11.2018 11:19
22.11.2018 10:53
Медиа
Сегодня 13:42
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии