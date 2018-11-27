Неизвестные вынесли из магазина в Петрозаводске шоколад на 4,5 тысячи и варежки

Тревожная кнопка сработала в магазине на Кукковке, когда неизвестные украли товар, сообщили в Росгвардии Карелии.

В минувшие сутки, 26 ноября в седьмом часу вечера сработала тревожная сигнализация, но поскольку работники магазина не сразу заметили, что товар похищен, у злоумышленников было время скрыться.

Группа задержания по прибытии установила приметы подозреваемых и зафиксировала ущерб. Предметом кражи стали дорогие шоколадные наборы на сумму более 4,5 тысячи рублей и женские варежки за 200 рублей.

В дежурную часть была передана информация для ориентировки на двух молодых людей. При осмотре территории обнаружена часть вынесенного товара. Вероятно, его или потеряли в спешке или сознательно "сбросили".

Полиция ведёт розыск.