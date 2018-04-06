Неизвестный человек списал деньги с банковской карты петрозаводчанки

Молодая жительница Петрозаводска не поняла, куда пропали 6,5 тысяч рублей, и обратилась за помощью в полицию, сообщили в МВД Карелии.

В середине февраля в полицию обратилась 25-летняя петрозаводчанка с заявлением о краже 6,5 тыс рублей со счета ее банковской карты. Не сразу сотрудники уголовного розыска смогли установить, как и куда исчезли денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что денежные средства со счета заявительницы были переведены на счет некоему гражданину. Он был опрошен и сообщил, что поступившие деньги, по просьбе своего родственника, перевел ему на счет.

Возможный подозреваемый был установлен - 28-летний ранее не судимый петрозаводчанин. Однако оставалось неясным, как удалось списать деньги с чужого счета - никакой связи между этим мужчиной и потерпевшей не было.

При проведении дальнейших мероприятий оперативники смогли распутать все цепочку событий. В недавнем прошлом девушка встречалась с молодым человеком. Он для каких-то целей привязал ее банковскую карту к номеру телефона своего знакомого. Тот же в случайном разговоре с соседом пожаловался, что ему надоели сообщения об операциях по банковской карте неизвестной женщины. У предприимчивого соседа тут же появилась идея, как раздобыть денежные средства. Он попросил одолжить телефон и с помощью несложных процедур через смс-банкинг перевел с чужого счета 6500 рублей на номер родственника. Так он получил деньги, которые истратил на личные нужды.

Эта запутанная история закончилась возбуждением уголовного дела. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ущерб он возместил в полном объеме.

Сотрудники полиции призывают владельцев банковских карт быть бдительными. Не стоит никому сообщать парольную информацию по картам, а также передавать гаджеты, которые привязаны к интернет-банкингу. В случае замены номера телефона, к которому ранее были привязаны банковские карты, необходимо незамедлительно уведомить банк обслуживания.