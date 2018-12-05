Неизвестный избил школьника в Петрозаводске

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась девушка и сообщила, что ее 17-летнего брата избил неизвестный, после чего скрылся.

Девушка сообщила, что 4 декабря в районе Ключевой, на ул. Судостроительной, 8а на ее 17-летнего брата напал неизвестный: несколько раз ударил его по лицу, разбил нос и, повалив на землю, избил ногами.

Инцидент произошел, когда подросток возвращался со школы в районе 14.46.

Врачи провели осмотр, установили сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Есть свидетели происшествия.

Сегодня пострадавший подросток вместе с семьей пойдет в полицию писать заявление. Есть несколько видео, на которых запечатлен нападавший. Материалы передадут сотрудникам полиции.

Также школьник обратится к врачу повторно, поскольку его беспокоят боли в зубах. Вероятно, повреждена челюсть, рассказала сестра юноши.