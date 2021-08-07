Неизвестный лихач протаранил несколько автомобилей в Петрозаводске и скрылся, бросив машину

На Перевалке водитель автомобиля «ВАЗ» повредил 3 машины, но есть подозрение, что потерпевших гораздо больше.

Вечером 8 августа в 21.50 в Петрозаводске возле дома по улице Зеленая, 3, водитель автомобиля ВАЗ-2112 врезался в две припаркованных машины «Lada» и «Opel». От удара один из автомобилей откатился на середину проезжей части, задев припаркованный рядом «Nissan». Информацию об этом вместе с фото выложил один из горожан в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Водитель скрылся с места ДТП, но машина была найдена в соседнем дворе. ВАЗ 2112 прошёлся правой стороной по машинам, но при нахождении авто были замечены многочисленные притертости и вмятины на левой стороне», — написал автор поста.

Петрозаводчанин посоветовал жителям района осмотреть свои автомобили на предмет повреждений, сделанных скрывавшимся нарушителем.