Неизвестный мужчина в Карелии пытался похитить чужого ребенка

Газета "Наша жизнь" написала, как в Пряже неизвестный мужчина, оказавшись в чужой квартире, попытался похитить пятилетнюю девочку на глазах у ее матери.

По информации издания, инцидент произошел в субботу в четвертом часу ночи в доме, где живет семья с двумя детьми; сейчас супруги ждут появления еще одного малыша.

В квартиру необычной планировки (в нее ведут два входа), расположенную в старом деревянном доме, кто-то постучал. К одному из выходов подошла беременная женщина, мать двухлетнего мальчика и пятилетней девочки. Вторая дверь, пишет газета, не была закрыта, "потому что с минуты на минуту с ночной смены должен был вернуться супруг".

"У входа в квартиру никого не оказалось. Встревоженная хозяйка совсем уже было успокоилась, как из соседней комнаты раздался отчаянный крик дочери", - отмечает "Наша жизнь".

Забежав в комнату, перепуганная женщина увидела "высокого (около 1 м 85 см) мужчину лет 45-55, плотного телосложения, прилично одетого", который "пытался увести сопротивляющегося ребенка в неизвестном направлении", пишет издание. При появлении матери девочки злоумышленник своих намерений не оставил.

"Почти 10 минут взрослые перетягивали малышку, а потом, когда мужчина ненадолго ослабил хватку и выпустил маленькую девочку из рук, матери удалось вытолкнуть чужака на улицу и закрыть дверь", - пишет газета.

Полицию семья вызвала лишь спустя полчаса, когда с работы вернулся муж женщины; найти злоумышленника по горячим следам полиции не удалось.

Газета также сообщила приметы незнакомца: он был одет в черный свитер, черные штаны и резиновые тапки, на щеке имеются царапины.

"Если вы что-то знаете о произошедшем, или описание преступника показалось вам знакомым, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: 02 или 3-29-60", - отмечает газета.