Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
11:15, 07 Августа 2018
фото: 99px.ru

Неизвестный мужчина в Карелии пытался похитить чужого ребенка

По теме

В Карелии дорогой джип вылетел с трассы в лес после разрыва колеса
07.08.18 09:21
Петрозаводчанин набрал в магазине продуктов на 2 тысячи рублей и забыл заплатить
06.08.18 18:20
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, которое устроила пьяная пенсионерка
06.08.18 14:53
Все новости
Загрузка...

Газета "Наша жизнь" написала, как в Пряже неизвестный мужчина, оказавшись в чужой квартире, попытался похитить пятилетнюю девочку на глазах у ее матери.

По информации издания, инцидент произошел в субботу в четвертом часу ночи в доме, где живет семья с двумя детьми; сейчас супруги ждут появления еще одного малыша.

В квартиру необычной планировки (в нее ведут два входа), расположенную в старом деревянном доме, кто-то постучал. К одному из выходов подошла беременная женщина, мать двухлетнего мальчика и пятилетней девочки. Вторая дверь, пишет газета, не была закрыта, "потому что с минуты на минуту с ночной смены должен был вернуться супруг".

"У входа в квартиру никого не оказалось. Встревоженная хозяйка совсем уже было успокоилась, как из соседней комнаты раздался отчаянный крик дочери", - отмечает "Наша жизнь".

Забежав в комнату, перепуганная женщина увидела "высокого (около 1 м 85 см) мужчину лет 45-55, плотного телосложения, прилично одетого", который "пытался увести сопротивляющегося ребенка в неизвестном направлении", пишет издание. При появлении матери девочки злоумышленник своих намерений не оставил.

"Почти 10 минут взрослые перетягивали малышку, а потом, когда мужчина ненадолго ослабил хватку и выпустил маленькую девочку из рук, матери удалось вытолкнуть чужака на улицу и закрыть дверь", - пишет газета.

Полицию семья вызвала лишь спустя полчаса, когда с работы вернулся муж женщины; найти злоумышленника по горячим следам полиции не удалось.  

Газета также сообщила приметы незнакомца: он был одет в черный свитер, черные штаны и резиновые тапки, на щеке имеются царапины.

"Если вы что-то знаете о произошедшем, или описание преступника показалось вам знакомым, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: 02 или 3-29-60", - отмечает газета.

По теме

В Карелии дорогой джип вылетел с трассы в лес после разрыва колеса
07.08.18 09:21
Петрозаводчанин набрал в магазине продуктов на 2 тысячи рублей и забыл заплатить
06.08.18 18:20
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, которое устроила пьяная пенсионерка
06.08.18 14:53
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
01.08.2018, 14:56
"Мы заставим работать по нашим правилам!"
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 12
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2018 12:21
Без политики
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 2
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
архив чтиво

Медиа

Как прошли рыцарские бои на набережной Петрозаводска
06.08.2018 10:58
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»