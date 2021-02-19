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Неизвестный на севере Карелии обокрал грабителя

Новости. Криминал
18:00, 20 Февраля 2021
фото: © depositphotos
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В Беломорске неизвестный украл телевизор, который грабитель спрятал, отобрав у жильцов в одной из квартир города, сообщили в Беломорском районном суде.

Беломорский районный суд осудил жителя Беломорска, который в мае 2017 года зашел в одну из квартир города и открыто, на глазах у хозяев похитил телевизор. Похищенное грабитель спрятал недалеко от места преступления. Однако позже в месте хранения телевизор не обнаружил.

Суд квалифицировал действия жителя Беломорска как грабеж. Мужчина вину признал полностью и раскаялся в содеянном. 

Учитывая личность осужденного, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства его совершения, семейное положение подсудимого, наличие совокупности смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, в том числе рецидив преступлений, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком и возложением на него обязанностей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-20 18:24:13
В другой раз зарежет кого-нибудь со смягчающими обстоятельствами.
кир
2021-02-20 18:16:46
Свой пацан, малочисленный.
Гость
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