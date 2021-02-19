Неизвестный на севере Карелии обокрал грабителя

В Беломорске неизвестный украл телевизор, который грабитель спрятал, отобрав у жильцов в одной из квартир города, сообщили в Беломорском районном суде.

Беломорский районный суд осудил жителя Беломорска, который в мае 2017 года зашел в одну из квартир города и открыто, на глазах у хозяев похитил телевизор. Похищенное грабитель спрятал недалеко от места преступления. Однако позже в месте хранения телевизор не обнаружил.

Суд квалифицировал действия жителя Беломорска как грабеж. Мужчина вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Учитывая личность осужденного, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства его совершения, семейное положение подсудимого, наличие совокупности смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, в том числе рецидив преступлений, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком и возложением на него обязанностей.