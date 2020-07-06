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Некачественной молочной продукции стало меньше в Карелии

Новости. Общество
07:25, 07 Июля 2020
фото: pixabay.com
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Роспотребнадзор обнародовал результаты проверок качества и безопасности молочной продукции на потребительском рынке Карелии за первое полугодие 2020 года.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Карелия, в ходе контрольно-надзорной деятельности за первое полугодие 2020 года было лабораторно исследовано 233 пробы молочной продукции по показателям качества и безопасности.

В исследованных образцах молочной продукции превышений допустимого уровня содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено.

Удельный вес несоответствующих проб молочной продукции по физико-химическим показателям (в том числе по показателям фальсификации) составил 9%, что в два раза ниже показателей за аналогичный период 2019 года (было 18,2%).

Удельный вес несоответствующих проб молочной продукции по микробиологическим показателям составил 5,6%, что значительно ниже показателей за аналогичный период 2019 года (было 8,9%).

К основным нарушениям, выявленным в ходе контрольно-надзорных мероприятий, относятся: нарушение условий хранения молочной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения молочной продукции, реализация продукции с истекшим сроком годности.

По результатам проверок Роспотребнадзором вынесено четыре постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 350 тыс. рублей.

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